Giappone-Spagna, probabili formazioni: Luis Enrique con Pedri e Morata dal 1′

Quasi tutto pronto per Giappone-Spagna . Il match - valido per il terzo turno della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022 - è in programma alle ore 20.00 italiane al Khalifa International Stadium di Al Rayyan. Nel Gruppo E le Furie Rosse al momento comandano a quota 4 e sono inseguite da Costa Rica e Giappone a 3, chiude la Germania fanalino di coda a un solo punto.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV

Giappone-Spagna sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.