Palermo, valutazioni FIFA 23: Pigliacelli superato da un rosanero arrivato a gennaio

Una delle prime curiosità scaturite dall'uscita dei nuovi videogiochi calcistici è quella di controllare le valutazioni assegnate ai giocatori della propria squadra del cuore. Probabilmente gli "overall", comunemente chiamati così nella community di Fifa, di alcuni giocatori del Palermo faranno storcere il naso a qualche tifoso rosanero. Per chi non "mastica" la materia videoludica, l'overall rappresenta come un voto da uno a novantanove del calciatore preso in esame.