Palermo, valutazioni FIFA 23: Pigliacelli il migliore, Buttaro il peggiore. Brunori…

Una delle prime curiosità scaturite dall'uscita dei nuovi videogiochi calcistici è quella di controllare le valutazioni assegnate ai giocatori della propria squadra del cuore. Probabilmente gli "overall" di alcuni giocatori del Palermo nell'edizione di Fifa 23 faranno storcere il naso a qualche tifoso rosanero. Per chi non "mastica" la materia videoludica, l'overall rappresenta come un voto da uno a cento del calciatore preso in esame. Come era pronosticabile, non è presente nessun grado oro tra i rosanero neopromossi dalla Serie C alla Serie B, ovvero con una valutazione pari o superiore a 75. Il giocatore rosanero considerato migliore dalla Electronic Arts è il portiere Mirko Pigliacelli con un totale di 72, seguito dall'attaccante Francesco Di Mariano e dal centrocampista Leo Stulac a 71. I calciatori con la valutazione peggiore sono entrambi due difensori: Alessio Buttaro e Masimiliano Doda, entrambi con un 55. Balza all'occhio la valutazione del bomber Matteo Brunori, con un totale di solamente 65.