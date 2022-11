Belgio, Martinez: “Tensioni nel gruppo? Dico la mia. Ai Mondiali mai ko di 2 gol…”

Dopo la deludente sconfitta per due a zero rimediata contro il Marocco di Hoalid Regragui , il Belgio del ct Roberto Martinez è chiamato al successo contro la Croazia di Zlatko Dalic, per archiviare la fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022 ed approdare agli ottavi di finale. Nel corso dell'intervista rilasciata all' emittente belga RTBF, il tecnico della selezione fiamminga, si è espresso sul momento delicato della squadra di De Bruyne e compagni. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Sì, ci sono tensioni. È naturale, i giocatori sono evoluti insieme per molto tempo, è come in una famiglia. Se non c'è tensione o disaccordo, è perché non hai emozioni. È la prima volta che ci troviamo in una situazione del genere. Non abbiamo mai perso con 2 gol di scarto in un Mondiale".