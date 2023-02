Psg, Mbappé ai The Best FIFA Football Awards: “In Serie A solo per il Milan”

Ai The Best FIFA Football Awards, Mbappé dichiara il suo amore eterno per il Milan

Una passione per i colori rossoneri che continua ancor oggi e Mbappé fa sognare i tifosi del "diavolo". Durante la serata del Fifa The Best Award di ieri sera, premio al quale il numero 7 del Psg concorreva in qualità di miglior calciatore del Mondo per il 2022, alla domanda di uno dei presenti alla serata di gala che chiedeva di un suo possibile trasferimento in un club italiano, il fuoriclasse francese ex Monaco ha così risposto: "Se vengo in Italia è solo per il Milan".