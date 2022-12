Inghilterra-Francia, screzi nel tunnel tra Walker e Mbappè: l’attaccante del PSG…

Dalla promessa ai fatti. Durante il pre gara di Inghilterra-Francia, match dei quarti di finale dei Mondiali in Qatar 2022, il difensore della selezione inglese, Kyle Walker, aveva fatto intendere che l'attaccante in forza alla compagine transalpina guidata da Didier Deschamps, Kylian Mbappè, non avrebbe trovato vita facile nel corso della gara, poi terminata 1-2 con l'approdo in semifinale dei francesi.