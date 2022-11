Marocco, Regregui: “Scontri in Olanda? Dico la mia. Ci vuole rispetto per tutti…”

Dopo il pari contro la Croazia di Modric e compagni, il Marocco di Regragui è riuscito inaspettatamente a vincere contro il Belgio del tecnico Roberto Martinez con una prestazione solida in difesa e cinica in attacco. Nel corso della conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Canada l'attuale selezionatore della Nazionale nordafricano si è espresso sui disordini scoppiati in Olanda dopo il successo ottenuto contro i Diavoli Rossi al Mondiale in Qatar. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Non credo che siano dei veri marocchini. I marocchini hanno più rispetto. Nella nostra cultura devi rispettare tutti. È molto difficile vedere delle persone comportarsi così. Devi mostrare rispetto per il Paese in cui sei nato. Puoi essere felice e festeggiare nel caso in cui dovessimo qualificarci, ma devi avere rispetto per tutti. Spero che tutti si divertano domani e che dopo possiamo ballare e piangere insieme. Non piangere di tristezza ma perché abbiamo conquistato gli ottavi".