Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, in una intervista rilasciata ad un canale brasiliano "CazèTv" nel tentativo di essere ironico ha fatto una battuta nei confronti dell'Italia: "Abbiamo già valutato l'ipotesi di ampliare il torneo a 64 squadre per coinvolgere ancora di più il mondo intero. La questione è stata sottoposta al Consiglio Fifa, ma nel frattempo godiamoci questa prima edizione con 48 squadre. Con 64, magari l'Italia potrebbe qualificarsi... e potremmo anche arrivare a 208 per essere sicuri della sua partecipazione"

Tale battuta, che offende una nazionale vincitrice di ben quattro mondiali e due coppe europee, ha impazzato nel modo più veloce nei social network provocando anche una risposta della FIGC: "È stata un'uscita infelice, una caduta di stile che ha ferito il sentimento dell'intera comunità sportiva italiana. Nella vittoria e nella sconfitta il calcio insegna i valori, a cominciare dal rispetto".

Anche il ministro Abodi ha risposto alla provocazione del numero uno della FIFA: “Quanto letto mi lascia perplesso- Siccome la distanza tra Italia e Messico è ampia è meglio sentirsi al telefono direttamente per capire, compatibilmente con i suoi impegni. Mi interessa sapere il suo pensiero diretto, una cosa sono le informazioni riportate un’altra è parlarne direttamente''.

Le dichiarazioni di Infantino arrivano in un momento, forse il più buio del calcio italiano, in cui gli addetti ai lavori non hanno ancora smaltito la delusione cocente della terza mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali. La risposta della FIGC è netta, secondo loro la battuta è stata una caduta molto infelice, una battuta che uno che ricopre un ruolo di questo genere non dovrebbe fare.

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