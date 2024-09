Videogame: Palermo su FC 25, gli overall dei giocatori lasciano a bocca aperta

Il Palermo su FC 25 (il nuovo Fifa) con gli overall dei giocatori aggiornati.

Da qualche giorno è uscita la versione Ultimate Edition di FC 25 , uno dei migliori giochi di calcio per console.

Ormai da 3 anni è presente nel videogame anche la Serie B italiana ed il Palermo con rose, maglie e valori dei giocatori aggiornati ogni stagione. Il 27 Settembre uscirà la versione Standard, ma chi ha sborsato qualche euro in più si è potuto aggiudicare il gioco in anticipo, scoprendo così gli overall del proprio team del cuore.