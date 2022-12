Olanda-Argentina, le probabili formazioni: Lautaro out, Messi sfida Depay. De Paul…

Nessun dubbio di formazione per la formazione di Paesi Bassi, che schiererà lo stesso undici iniziale che ha avuto la meglio sugli Stati Uniti . Tra i pali è sicura la presenza dell'ex Foggia Noppert , mentre il pacchetto arretrato vedrà Van Dijk al centro della difesa supportato da Ake e Timber. A centrocampo De Jong sarà coadiuvato dall'atalantino De Roon , dall'esterno basso dell' Inter Dumfries da Blind e Klaussen che agiranno da mezzali. In attacco Gakpo - vice capocannoniere del torneo alle spalle di Mbappé - farà coppia con Depay .

Nell'albiceleste confermata la presenza tra i pali di Martinez. In difesa Romero e Otamendi saranno impiegati come tandem di centrali, affiancati dai terzini Tagliafico e Molina. A centrocampo confermati Fernandez e MacAllister a supporto di uno tra De Paul o Paredese, con il centrocampista dell'Atletico Madrid in dubbio a causa di un fastidio accusato in allenamento. In avanti Messi sarà coadiuvato da Alvarez, mentre la presenza di Di Maria è in dubbio, probabile pertanto l'inserimento del Papu Gomez.