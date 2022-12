Croazia-Belgio, probabili formazioni: Modric e Lukaku a caccia degli ottavi di finale

Quasi tutto pronto per Croazia-Belgio. Il match - valido per la terza giornata della fase a gironi di Qatar 2022 - è in programma alle ore 16.00 italiane allo stadio Ahmad Bin Ali di Al Rayyad. Discorso qualificazione ancora aperto nel Gruppo F dove le due big si apprestano a sfidarsi con l'obiettivo di staccare il pass direzione ottavi di finale. Alla Croazia di Dalic serve almeno un pareggio per assicurarsi il passaggio del turno (o anche una sconfitta in caso di improbabile vittoria del Canada sul Marocco). Il Belgio, invece, non può permettersi passi falsi essendo, attualmente, al terzo posto del girone con soli tre punti raccolti in due giornate. Di seguito, le probabili formazioni della sfida.