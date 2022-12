Costa Rica-Germania, probabili formazioni: Flick con Musiala e Sané

Quasi tutto pronto per Costa Rica-Germania. Il match - valido per la terza giornata della fase a gironi di Qatar 2022 - è in programma alle ore 20.00 italiane allo stadio Al Bayt di Al Khor. A prescindere da come terminerà, la sfida entrerà nella storia in quanto sarà la prima in assoluto con un arbitro donna in una Coppa del Mondo. La Germania di Flick ha bisogno di una vittoria e di una conseguente sconfitta del Giappone con la Spagna per sperare di ottenere il pass per gli ottavi di finale. Di seguito, le probabili formazioni.