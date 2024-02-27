Calciomercato Palermo, ufficiale la cessione di Damiani alla Ternana: formula e annuncio 8 agosto 2024 - 11:22 8 agosto

La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale: Samuele Damiani è un nuovo giocatore della Ternana. Il centrocampista classe 1998, reduce dall’esperienza in Lega Pro con la maglia della Juventus Next…