Si sono appena conclusi i quarti di finale delle gare dei playoff di Serie C, di seguito i risultati : Vicenza*-Crotone 1-0 Pescara*-Vis Pesaro 2-0 Ternana*-Giana Erminio 2-0 Audace Cerignola*-…
Ternana
SI sono appena conclusi i primi 45 minuti delle gare dei playoff di Serie C, di seguito i risultati del primo tempo: Vicenza-Crotone 1-0 Pescara-Vis Pesaro 1-0 Ternana-Giana Erminio 0-0 Audace…
La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale: Samuele Damiani è un nuovo giocatore della Ternana. Il centrocampista classe 1998, reduce dall’esperienza in Lega Pro con la maglia della Juventus Next…
Futuro in Lega Pro per Samuele Damiani. In uscita dal Palermo di Alessio Dionisi, con cui ha svolto la preparazione estiva dopo l'ottima stagione con la Juventus Next Gen, il classe 1998 è stato…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Libero Liberati". Alle ore 20:30, fra le mura amiche, la Ternana ospiterà il Bari nel ritorno dei playout di Serie B. L'ultima…
In vista della sfida di ritorno dei playout contro il Bari, ha parlato in conferenza stampa il tecnico della Ternana Roberto Breda presentando il delicatissimo match che decreterà la terza squadra di…
"Fa piacere essere tornato in campo. La prima volta da titolare, per fortuna col Brescia è andata bene e abbiamo fatto un risultato che ci permette di giocarci queste due partite importantissime".
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "San Nicola". Alle ore 20:30, fra le mura amiche, il Bari ospiterà la Ternana nell'andata dei playout di Serie B. L'ultima squadra che…
"Si parte dallo 0-0, con lo stesso spirito delle gare contro Palermo e Cremonese, senza pensare alla classifica della regular season: sarebbe il più grande errore". Lo ha detto Roberto Breda,…
Dopo il rocambolesco ko maturato a Bolzano contro il SudTirol, il presidente della Ternana Nicola Guida è intervenuto ai microfoni di Am Terni Tv per soffermarsi sull'obiettivo salvezza, ormai sempre…
Centottanta minuti di regular season e le roventi appendici playoff e playout per completare il quadro dei verdetti in Serie B. Il Parma di Pecchia ha staccato con pieno merito il pass per la…
"Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita, ma ho visto comunque una squadra pronta. Ci prepareremo al meglio". Così Federico Valente, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida…
Serie B: Cremonese ko con la Feralpi, Sampdoria batte Ternana e vola in classifica
Archiviate le ultime due partite valide per il trentunesimo turno di Serie B. La Cremonese non ha risposto alla vittoria del Como rimediando una pesante sconfitta casalinga in chiave promozione…
Con il campionato di Serie B pronto a ripartire dopo la sosta per le Nazionali, il ds della Ternana, Stefano Capozucca, è tornato a parlare. Anche e soprattutto in relazione alla sfida di Pasquetta in…
Termina con il risultato di 2-3 la sfida tra Ternana e Palermo, andata in scena ieri sera allo stadio "Renzo Barbera". Una sfida analizzata dal difensore delle Fere, Christian Dalle Mura, intervenuto…
Sconfitta a sorpresa per il Palermo che cade in casa contro la Ternana per 2-3. Dopo un primo tempo convincente, i rosanero sono calati drasticamente nella ripresa e non hanno accennato a reagire al…
Sconfitta a sorpresa per il Palermo che cade in casa contro la Ternana per 2-3. Dopo un primo tempo convincente, i rosanero sono calati drasticamente nella ripresa e non hanno accennato a reagire al…
In aggiornamento... PRIMO TEMPO - Palermo a caccia del sesto successo casalingo consecutivo, Ternana alla ricerca di preziosi punti salvezza. Obiettivi in antitesi ma comune consapevolezza…
Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Ternana, valevole per la ventisettesima giornata del Campionato Serie BKT 2023-2024, in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera": PALERMO:…