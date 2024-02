Breda: “Orgoglioso dei ragazzi, demotivato il Palermo. Luperini ha fatto storia qui”

Sconfitta a sorpresa per il Palermo che cade in casa contro la Ternana per 2-3. Dopo un primo tempo convincente, i rosanero sono calati drasticamente nella ripresa e non hanno accennato a reagire al doppio schiaffo rossoverde. Il tecnico della Ternana, Roberto Breda, è intervenuto in sala stampa al seguito del match del "Renzo Barbera" contro il Palermo, valido per la ventisettesima giornata di Serie B. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Abbiamo queste caratteristiche e la capacità di andare a prendere l'avversario alto. L'avevamo fatto a Reggio Emilia ed era andata bene anche se oggi è stata una partita diversa. Oggi c'è stata la voglia di continuare a giocare anche sul 3 a 1. Siamo contentissimi e sono orgoglioso dei miei ragazzi, soprattutto davanti ad un pubblico che ha spinto il Palermo fino alla fine. Luperini? Voi a Palermo lo conoscete meglio di me. Ha voglia di proporsi sempre, ha fatto la storia di questo club. Andando in vantaggio il rischio è di abbassarsi, invece abbiamo continuato a sviluppare con grande intensità. Volevamo dimenticare Lecco, la B è questa. Ogni gara ha delle difficoltà diverse ed intrinseche. Volevamo fare una partita importante e sapevamo che era nelle nostre possibilità. Calo fisico Palermo nella ripresa? Noi spingiamo anche nel secondo tempo. Anche all'andata quando siamo rimasti in dieci era andata così. Al di là del calo fisico, essere presenti sempre ha demotivato il Palermo che ha fatto fatica a creare occasioni. Loro sono partiti meglio ad inizio gara, poi siamo venuti fuori noi. Raimondo segna sempre fuori casa? Sta facendo molto bene così come a tanti altri ragazzi. Non è questione di età però, abbiamo una buona rosa. La classifica non ci fa ancora stare tranquilli, dobbiamo continuare. Quando pensi di essere bravo la B ti smentisce. Ora c'è il Parma, stasera ci godiamo la vittoria, poi pensiamo a loro. Sappiamo che il Palermo è una squadra a trazione anteriore. Se li fai correre all'indietro diventa più complicato, l'idea era questa. Abbiamo avuto due giorni per prepararla. In fase di possesso sappiamo che abbiamo certe caratteristiche. Ogni partita è una storia a sé. La Ternana è partita abbastanza sotto quando sono arrivato io. La cosa più bella è stata far capire alla squadra che si può fare risultati anche in campi importanti. Lecco? In B anche un punto fa la differenza, ciò non vuol dire che giochiamo per il pareggio, come abbiamo dimostrato stasera".