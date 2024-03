Ternana, Capozucca: “La Sampdoria merita i playoff, non firmo per il pareggio”

Con il campionato di Serie B pronto a ripartire dopo la sosta per le Nazionali, il ds della Ternana , Stefano Capozucca , è tornato a parlare. Anche e soprattutto in relazione alla sfida di Pasquetta in casa della Sampdoria :

"Alla Sampdoria auguro di fare i playoff perchè è un club importante e come tifoseria meriterebbe i playoff anche solo per la cornice di pubblico che ha a disposizione. Mi aspetto una partita difficile, perchè la Sampdoria ha valori importanti. Quando, però, mi è stato chiesto, in occasione della trasferta di Palermo, se avrei firmato per il pari ho detto di no e questo vale anche oggi. Perché credo che i nostri ragazzi sono terribili. Dico che fra loro 3/4 di loro potranno fare una carriera importante in Serie A. Anche al 'Ferraris', così come accaduto a Pisa dove abbiamo perso dopo aver dominato per 80', andremo per giocare. Consapevoli che l'impegno è duro, ma con serenità le giuste capacità di giocarci le nostre carte."