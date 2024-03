Ex Palermo, Donati: “Stiamo andando oltre aspettative, Ancelotti ha insegnato tanto”

Una fra le società più sorprendenti di questa stagione di Serie C è senza dubbio di Legnago Salus allenato da Massimo Donati , oggi quinta forza del Girone A con 52 punti in 33 gare. Ospite dei microfoni di Cronache di Spogliatoio è lo stesso tecnico veneto ha raccontare il percorso fatto in questo torneo:

"Abbiamo faticato all'inizio, come era già successo lo scorso anno in D. Poi abbiamo cambiato marcia e stiamo andando oltre le aspettative, ai ragazzi ripeto sempre di dimenticare il passato e cercare nuovi stimoli per migliorare. Durante il mercato sono stato chiaro con il direttore, ho chiesto giocatori che avessero voglia di conquistarsi e meritarsi le cose, anche se provenienti da categorie inferiori. Poi è arrivato anche Mbakogu che è un professionista esemplare e un esempio per tutti".