Corini: “Primo tempo fatto bene, meno dopo il due a uno. Con frenesia si lavora male”

Questo il pensiero di Eugenio Corini in sala stampa al termine della sfida tra Palermo e Ternana per il ventisettesimo turno di Serie B.

Sconfitta a sorpresa per il Palermo che cade in casa contro la Ternana per 2-3. Dopo un primo tempo convincente, i rosanero sono calati drasticamente nella ripresa e non hanno accennato a reagire al doppio schiaffo rossoverde. Il tecnico Eugenio Corini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, al seguito del match contro la Ternana, valido per la ventisettesima giornata di Serie B.