Ternana-Bari, probabili formazioni: Giampaolo col 3-5-2, Luperini dal 1′

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Libero Liberati". Alle ore 20:30, fra le mura amiche, la Ternana ospiterà il Bari nel ritorno dei playout di Serie B. L'ultima squadra che retrocederà in Serie C dopo Lecco, Feralpisalò ed Ascoli, uscirà fuori proprio da questo doppio confronto. Si ripartirà dall'1-1 maturato lo scorso 16 maggio allo Stadio "San Nicola". Un risultato che lascia al Bari solo la vittoria come unica possibilità per evitare la retrocessione. In caso di parità al termine delle due partite, infatti, a salvarsi sarà la Ternana, come da regolamento (miglior piazzamento in classifica). I supplementari e gli eventuali calci di rigore vanno in scena solamente se 16esima e 17esima hanno chiuso la stagione regolare con gli stessi punti in classifica, ma non è questo il caso.