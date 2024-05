Ternana, Guida: “Salvezza? Non siamo rassegnati, daremo il massimo fino alla fine”

Le dichiarazioni del presidente della Ternana Nicola Guida a margine della sconfitta maturata contro il Sudtirol.

Mediagol ⚽️ 2 maggio 2024 (modifica il 2 maggio 2024 | 12:32)

Dopo il rocambolesco ko maturato a Bolzano contro il SudTirol, il presidente della Ternana Nicola Guida è intervenuto ai microfoni di Am Terni Tv per soffermarsi sull'obiettivo salvezza, ormai sempre più complicato da centrare per i rossoverdi.

“Secondo me la seconda ammonizione di Boloca è eccessiva, si può discutere sul rigore che non ho rivisto, ma anche oggi il nostro risultato è condizionato da episodi arbitrali. Ma ora dobbiamo pensare solo al Catanzaro, l’Ascoli ha perso ma ha vinto lo Spezia, rimbocchiamoci le maniche per le ultime due partite. Non siamo rassegnati, daremo il massimo e vediamo dove saremo in classifica il 10 maggio. Anche oggi non abbiamo meritato di perdere, abbiamo giocato bene e non c’era l’espulsione di Boloca”

“Come sta la squadra? Non li ho incontrati ma immagino che l’umore sarà sotto ai tacchi. Oggi abbiamo giocato bene ma abbiamo commesso alcuni errori, andando in vantaggio nonostante l’inferiorità numerica. Purtroppo si sono fatti male Sgarbi e Capuano, avendo molte defezioni in difesa, anche se a mio avviso non hanno fatto male quelli che li hanno sostituiti. Ci sono stati dei calciatori che oggi hanno fatto molto bene, Luperini, Pereiro, Casasola. Raimondo? Non credo che ci sia mancato, è stato sostituito perché eravamo rimasti in 10, stava pressando bene. La chiave di svolta del match è stata l’espulsione, siamo stati bravi a riandare in vantaggio, il rigore non ci voleva.

