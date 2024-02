Ternana, Dalle Mura: “Palermo ci ha messo in difficoltà, ma meritato la vittoria”

Termina con il risultato di 2-3 la sfida tra Ternana e Palermo , andata in scena ieri sera allo stadio "Renzo Barbera". Una sfida analizzata dal difensore delle Fere, Christian Dalle Mura , intervenuto ai microfoni di "Am Terni TV".

“Sono molto contento, abbiamo fatto una bella partita in uno stadio bellissimo. Adesso godiamoci la vittoria e pensiamo alla prossima. Il Palermo all’inizio ci ha messo in difficoltà, ma poi siamo cresciuti e abbiamo meritato la vittoria. Siamo stati molto bravi a contenere i loro attacchi. Era tanto che non giocavo e nemmeno io mi aspettavo di giocarla tutta, ma mi alleno bene, lavoriamo intensamente”