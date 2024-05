Bari-Ternana, probabili formazioni: Breda con Pereiro-Distefano, Nasti dal 1′

La gara d'andata dei playout di Serie B tra Bari e Ternana è in programma alle ore 20:30 allo Stadio "San Nicola".

16 maggio 2024

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "San Nicola". Alle ore 20:30, fra le mura amiche, il Bari ospiterà la Ternana nell'andata dei playout di Serie B. L'ultima squadra che retrocederà in Serie C dopo Lecco, Feralpisalò ed Ascoli, uscirà fuori proprio da questo doppio confronto. La gara di ritorno è in programma il prossimo 23 maggio allo Stadio "Libero Liberati". In caso di parità al termine delle due partite a salvarsi sarà la Ternana, come da regolamento (miglior piazzamento in classifica). I supplementari e gli eventuali calci di rigore vanno in scena solamente se 16esima e 17esima hanno chiuso la stagione regolare con gli stessi punti in classifica, ma non è questo il caso.

Sono quarantatré i punti conquistati in trentotto partite dalla Ternana, che ha chiuso la regular season al sedicesimo posto. Uno score frutto di undici vittorie, dieci pareggi e diciassette sconfitte, con quarantatré gol all'attivo e cinquanta reti subite. I pugliesi hanno chiuso a quarantuno punti, come l’Ascoli, e hanno evitato la retrocessione diretta solo in virtù degli scontri diretti. Uno score frutto di otto successi, diciassette pareggi e tredici ko; trentotto le reti siglate, quarantanove i gol al passivo.

La vittoria per 2-0 contro il Brescia nell'ultimo turno ha sfatato un tabù che durava da ben dodici partite e può aver dato slancio e morale alla squadra di Federico Giampaolo in vista di questa doppia sfida. La formazione biancorossa è tornata anche a non subire gol. Arrivano al delicato appuntamento reduci da due successi di fila, invece, gli uomini di Roberto Breda, che domenica 5 e venerdì 10 maggio hanno battuto Catanzaro e Feralpisalò per 1-0. Inoltre, nelle due gare stagionali tra le due formazioni il Bari ha vinto al "San Nicola" per 3-1, mentre al "Liberati" il match è terminato con il risultato di 0-0. I precedenti complessivi in gare ufficiali sono quarantanove: bilancio equilibrato con 17 successi biancorossi, 16 rossoverdi e 16 pareggi.

Intanto, al cospetto della compagine guidata da Giampaolo, Breda non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, nel dettaglio, Marco Capuano, Filippo Sgarbi, Niklas Pyyhtiae, Andrea Favilli, Andrei Mărginean e Jan Żuberek. Il tecnico del Bari dovrà fare a meno di Davide Diaw, Malcom Edjouma e Abdoul Guiebre. Proviamo, dunque, a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 3-5-2. Ballottaggio fra i pali in casa Fere.

LE PROBABILI FORMAZIONI — BARI (4-2-3-1): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maiello, Benali; Sibilli, Acampora, Achik; Nasti. Allenatore: Giampaolo.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli/Vitali; Casasola, Lucchesi, Dalle Mura; Favasuli, Amatucci, Faticanti, Luperini, Carboni; Pereiro, Distefano. Allenatore: Breda.

DOVE VEDERE BARI-TERNANA IN TV — La gara d'andata dei playout di Serie B tra Bari e Ternana verrà trasmessa in diretta sia su Dazn, sia su Sky Sport 202. E anche in streaming attraverso le applicazioni Dazn, Sky Go e Now, scaricabili sui vostri dispositivi mobili pc, smartphone e tablet.

