Calciomercato Palermo, ok Damiani alla Ternana: il centrocampista alla corte di Abate

Futuro in Lega Pro per Samuele Damiani. In uscita dal Palermo di Alessio Dionisi, con cui ha svolto la preparazione estiva dopo l'ottima stagione con la Juventus Next Gen, il classe 1998 è stato oggetto di corte serrata da parte di almeno tre top club di terza divisione che puntano al ritorno tra i cadetti. Il Foggia lo aveva messo da tempo nel mirino, così come il Pescara, con Silvio Baldini pronto a riabbracciare il centrocampista, tra i protagonista della promozione dei rosanero in Serie B. Il club adriatico sembrava in pole, poi la svolta. Damiani, infatti - come riportato da "Gianlucadimarzio.com" - sarà un nuovo giocatore della Ternana. Contatti fitti nelle ultime ore e sorpasso al fotofinish delle Fere sul Pescara. Un'offerta importante per rilevare a titolo definitivo il cartellino del calciatore che ha convinto sia la società di viale del Fante, sia lo stesso giocatore. Trattativa chiusa, dunque, con l'ex numero 21 del Palermo pronto ad approdare alla corte di Ignazio Abate.