Sudtirol, Valente: “Ternana? Partita dura, ma siamo pronti. Ecco cosa chiedo”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Sudtirol alla vigilia della sfida in programma al "Druso".

"Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita, ma ho visto comunque una squadra pronta. Ci prepareremo al meglio". Così Federico Valente, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Ternana, in programma mercoledì 1 maggio alle ore 15:00 allo Stadio "Druso". "Penso sia molto importante, soprattutto domani, rimanere lucidi quando si ha la palla e difendere bene quando non ce l’hai, anche perché la Ternana è forte in ripartenza. Non dovranno mancare intensità e determinazione", ha proseguito il tecnico del Sudtirol.