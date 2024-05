Ternana, Breda: “Bari? Ci sarà da soffrire, sarà come gara a scacchi”

"Noi conosciamo le nostre caratteristiche e abbiamo una identità ben marcata che è quella che ci fa fare le cose migliori. Dobbiamo essere pronti a cambiare, anche mettendo in campo cose che non abbiamo fatto, consapevoli delle fatiche che abbiamo fatto, sapendo che non c’è un’altra volta. Tutto viene racchiuso in 90′, non c’è un’altra analisi. Cosa dirò prima di andare in campo? Le analisi sono due: una è interna al gruppo ed è la consapevolezza del percorso che abbiamo fatto insieme ed è quella che mette in luce cosa abbiamo provato e dove siamo passati, questa ci rimane perchè fa parte del nostro percorso individuale e di squadra. La seconda è che questo non conta per gli altri, ma solo chi giocherà in serie B il prossimo anno”.