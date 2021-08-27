Senza categoria
Il Palermo ha da poco concluso la sua deludente stagione, uscendo ai playoff contro la Juve Stabia. Uno dei giocatori chiave, Joel Pohjanpalo, si è espresso sui suoi social in cui ha provato a dare la…
L'Athletic Club Palermo, società fondata nel 2012, si è trasformata in una vera e propria favola grazie a una straordinaria cavalcata iniziata nel 2016 in Seconda Categoria, culminata con 4 promozioni…
Oggi pomeriggio al Palermo CFA i rosanero sono tornati in campo per una seduta di allenamento. La squadra guidata da Michele Mignani - informa il club di viale del Fante - proseguirà gli allenamenti…
Durante un'intervista rilasciata ai microfoni del "Journal du dimanche", il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha parlato della Champions League confermando l’introduzione di una Final Four a…
Enrico Varriale indagato per stalking nei confronti della sua ex compagna dalla procura di Roma. L'opinionista non potrà avvicinarsi a meno di 300 metri dalla ex compagna. Lo ha deciso il gip Monica…
“Dazn? Tutti gli studi che il nostro gruppo ha commissionato in relazione alla potenzialità di trasmissione evidenziavano la possibilità di trasmettere senza problemi: criticare è facile, l’unico tema…
Sono le toccanti dichiarazioni di Simon Kjaer tornato a parlare di quanto accaduto lo scorso 12 giugno, quando durante la sfida tra Finlandia e Danimarca, il suo compagno e amico Christian Eriksen è…
Silvio Berlusconi ricoverato al "San Raffaele". E' stato ricoverato nella giornata di ieri, giovedì 26 agosto, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Dopo avere contratto il Covid-19 lo scorso…