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Trionfo Atletic Club Palermo: conquistata la Serie D

L'Athletic Club Palermo, società fondata nel 2012, si è trasformata in una vera e propria favola grazie a una straordinaria cavalcata iniziata nel 2016 in Seconda Categoria, culminata con 4 promozioni…