Palermo, la carica di Pohjanpalo: "Torneremo più forti la prossima stagione" 27 maggio 2025 - 15:52 27 maggio

Il Palermo ha da poco concluso la sua deludente stagione, uscendo ai playoff contro la Juve Stabia. Uno dei giocatori chiave, Joel Pohjanpalo, si è espresso sui suoi social in cui ha provato a dare la…