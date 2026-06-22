Il Pisa, tramite una nota, ha comunicato l'arrivo di Paolo Bianco in panchina. Il tecnico aveva trovato l'accordo per la rescissione consensuale con il Monza negli scorsi giorni e adesso si appresta ad iniziare una nuova avventura.

IL COMUNICATO

Il Pisa Sporting Club è lieto di comunicare che da oggi Paolo Bianco è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra. La sua carriera da allenatore inizia subito dopo il ritiro dall’attività di calciatore, culminata a Sassuolo con la prima storica promozione in serie A degli emiliani. Dopo un breve periodo nel settore giovanile neroverde Paolo Bianco si fa subito notare in Serie C sulle panchine di Siracusa e Sicula Leonzio. Nel 2019 torna al Sassuolo entrando a far parte dello staff di Roberto De Zerbi che poi decide di seguire allo Shakhtar Donetsk. Nella stagione 2022-23 il passaggio alla Juventus nello staff di Massimiliano Allegri, esperienza che precede di un anno il suo ritorno in panchina come Allenatore in 1 alla guida del Modena in Serie B. Nel febbraio 2025 l’approdo al Frosinone dove contribuisce ad una non facile salvezza in Cadetteria e quindi l’anno successivo il passaggio al Monza, squadra con cui conquista la promozione in Serie A. Adesso per lui l’avventura in Nerazzurro. In bocca al lupo e benvenuto sotto la Torre