Mancano due giorni alla gara contro il Lecce: ecco il dato aggiornato sugli spettatori.

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VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32

A due giorni dalla sfida al Lecce il dato dei biglietti venduti continua a crescere, segno dell'entusiasmo che si respira in città e della voglia di tornare allo stadio dopo quasi tre mesi.

Gli spettatori, al momento, secondo un post pubblicato dal Palermo, saranno 31.000. Mancano pochissimi posti e la formazione rosanero potrà contare su uno stadio sold-out per la prima gara ufficiale della stagione.

renzo barbera

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