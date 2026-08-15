Seduta mattutina per la squadra di Inzaghi: la nota.

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Dopo l'allenamento di ieri, il Palermo ha proseguito anche oggi la preparazione in vista della sfida di Coppa Italia contro il Lecce.

IL REPORT

"Allenamento mattutino oggi per il Palermo di Filippo Inzaghi in vista della prossima gara casalinga contro il Lecce.

I rosanero, dopo una fase di riscaldamento tecnico, hanno svolto esercitazioni tattiche offensive".

Inzaghi

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