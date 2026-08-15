Il mercato dicontinua a regalare movimenti importanti in vista dell'inizio della stagione. Diverse società sono ancora al lavoro per completare gli organici, tra nuovi acquisti, cessioni e trattative in entrata. Ecco le principali novità riportate da Corriere dello Sport e Tuttosport.

Arezzo – Il club toscano ha definito diversi movimenti, tra cui gli arrivi di Nunziante dall'Udinese, Cagnano dall'Avellino, Illanes dalla Carrarese e Oliveri dall'Atalanta. In attacco è arrivato Cerri dal Cesena. Sul fronte delle uscite, Damiani è passato al Grosseto e Guccione al Pescara. Tuttosport

Ascoli – Tra gli acquisti più importanti spiccano Acampora dal Pescara, De Pieri dall'Inter e Gattoni dal Siviglia. L'Ascoli ha invece salutato diversi elementi, tra cui Forte, diretto all'Entella, e Corazza, passato alla Pistoiese. Tuttosport

Avellino – Gli irpini hanno rinforzato la rosa con Martinelli dalla Fiorentina, Moruzzi dalla Juventus, Di Maggio dall'Inter, Faticanti dalla Juventus e Fila dal Venezia. Il club è inoltre in concorrenza con l'Empoli per Nicolas Schiavi della Carrarese e segue Fabio Depaoli della Sampdoria. Tuttosport e Corriere dello Sport

Benevento – Il club campano ha puntato su diversi giovani e giocatori di esperienza. Tra gli arrivi figurano Beruatto dal Pisa, Dalle Mura dalla Juve Stabia, Sernicola dalla Cremonese e Verdi dal Südtirol. In avanti è arrivato anche Okereke, svincolato. Tuttosport

Carrarese – La società toscana ha piazzato un colpo importante con David Jakob Vujević, difensore classe 2007? No, classe 2006, arrivato dallo Zurigo per circa 1,5 milioni di euro, investimento più oneroso nella storia del club secondo Tuttosport. La Carrarese ha inoltre rinnovato fino al 2029 il contratto di Filippo Oliana. Tuttosport e Corriere dello Sport

Catanzaro – I giallorossi hanno messo nel mirino Riccardo Cierfvo, esterno sinistro rientrato al Sassuolo dopo l'esperienza al Cesena. Tra gli acquisti già effettuati figurano Candela, Pafundi, Mosti e Reita. Tuttosport

Cesena – Il Cesena ha ufficializzato l'arrivo del difensore Mihajlo Ilić, classe 2003, dal Bologna con la formula del prestito. Il serbo nell'ultima stagione ha giocato in Belgio con l'Anderlecht. Corriere dello Sport e Tuttosport

Cremonese – La Cremonese ha continuato a muoversi soprattutto a centrocampo e in difesa, con gli arrivi di Gerli dal Modena, Pontisso dal Catanzaro, Vogliacco dal Genoa e Berti dal Cesena. Diversi invece i giocatori usciti, tra cui Sernicola, passato al Benevento, e Tsadjout, diretto al Vicenza. Tuttosport

Empoli – Il club azzurro ha ufficializzato Karim Zedadka, arrivato dal Südtirol in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. L'Empoli è inoltre in corsa con l'Avellino per Nicolas Schiavi, centrocampista della Carrarese. Tuttosport e Corriere dello Sport

Hellas Verona – Il Verona ha accolto in prestito dal Como il centrocampista francese Andrea Le Borgne, con diritto di riscatto e controriscatto. Il prossimo movimento potrebbe riguardare Nunzio Lella, inserito nell'operazione che dovrebbe portare Lorenzo Montipò al Venezia. Gli scaligeri seguono inoltre l'attaccante del Südtirol Silvio Merkaj, valutato circa un milione di euro. Tuttosport

Juve Stabia – Le Vespe hanno ufficializzato Davide Bettella, arrivato dal Pescara e legatosi al club campano con un contratto biennale. La società è inoltre interessata a Nermin Karic, centrocampista dell'Entella, sul quale è presente anche il Catanzaro. Per la difesa, qualora il Südtirol esercitasse la clausola da 1,2 milioni per Andrea Giorgini, la Juve Stabia potrebbe tornare sul mercato: tra i nomi valutati ci sono Matias Antonini del Catanzaro e Giovanni Zaro del Cesena. Tuttosport e Corriere dello Sport

Mantova – Il Mantova ha lavorato soprattutto sul rinnovamento della rosa, con diversi arrivi tra cui Ignacchiti dall'Empoli, Ilie dal Nizza, Gliozzi dal Modena e Spinaccè dall'Inter. Proprio Gliozzi rappresenta uno dei movimenti più recenti. Tuttosport

Modena – Il club emiliano ha rinforzato il reparto offensivo con Bacchin dal Perugia, Montevago dal Perugia e Stênio dal Karpaty. A centrocampo sono arrivati Azzi dal Monza e Bianco dalla Fiorentina. Tra le uscite figura Gerli, passato alla Cremonese. Tuttosport

Padova – Il Padova ha costruito una rosa profondamente rinnovata. In difesa sono arrivati Bordoni dalla Lazio, Carissoni dalla Juve Stabia, Cocchi dall'Inter e Lovato dalla Salernitana. A centrocampo spicca Pompetti dal Catanzaro, mentre in attacco è arrivato Zanimacchia dalla Cremonese. Tuttosport

Pisa – Il Pisa ha ufficializzato diversi movimenti in entrata, tra cui Zanon dalla Carrarese, Leone dalla Juve Stabia e Marras dal Mantova. Per l'attacco sono arrivati anche Rao dal Napoli e Ferrah dal Lille. Numerose le uscite, tra cui Durosinmi, passato al Genk. Tuttosport

Sampdoria – I blucerchiati sono protagonisti di una delle trattative più interessanti delle ultime ore: la Sampdoria punta Giacomo Calò, regista del Frosinone e tra i grandi protagonisti della promozione in Serie A dei ciociari. Il centrocampista ha chiuso l'ultima stagione con 10 gol e 15 assist e ha un contratto fino al 2029. L'assalto dovrebbe partire dopo Ferragosto, anche se il Frosinone non sembra intenzionato a privarsi facilmente del suo giocatore più decisivo. La Samp continua inoltre a seguire Pierini del Sassuolo. Tuttosport

Südtirol – Il Südtirol ha accolto Vasic, arrivato dal Palermo, oltre a Burnete dal Lecce e Bjarkason dal Venezia. Il club potrebbe però perdere Andrea Giorgini, per il quale è prevista una clausola da 1,2 milioni di euro. Tra le uscite c'è anche Karim Zedadka, trasferitosi all'Empoli. Tuttosport e Corriere dello Sport

Virtus Entella – L'Entella ha ufficializzato Lucas Felippe, centrocampista brasiliano-spagnolo arrivato dal Potenza con la formula del prestito con obbligo o diritto di riscatto. In attacco è arrivato anche Forte, dall'Ascoli. Tuttosport

Vicenza – Il Vicenza ha rinforzato la rosa con Brighenti dal Catanzaro, Marchizza dal Frosinone, Pietrelli dalla Juventus e Valoti dallo Spezia. Per l'attacco è arrivato Tsadjout dalla Cremonese. Tra le cessioni spicca quella di Moncini, passato al Bari. Tuttosport