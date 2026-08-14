L'Hellas Verona continua a monitorare il calciomercato per provare a tornare in Serie A nell'immediato. Il focus principale del ds degli scaligeri al momento è il reparto offensivo.

E, in tal senso, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la società veneta starebbe trattando con il Napoli per Walid Cheddira. L'attaccante sarebbe in uscita dal club campano e interesserebbe anche al Frosinone.

Per l'Hellas Verona, però, per anticipare le rivali e arrivare al marocchino sarebbe necessaria la cessione di Sarr.