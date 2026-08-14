Il mercato di Serie B entra nella fase decisiva e, a pochi giorni dall’inizio del campionato, le 20 squadre stanno completando le rispettive rose. Tra operazioni già ufficializzate, trattative in corso e ultimi tasselli da sistemare, sono ancora numerosi i club al lavoro. Di seguito il punto sulle principali operazioni delle formazioni cadette, sulla base di quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Corriere dello Sport.

Arezzo – La squadra toscana ha lavorato soprattutto per rinnovare la rosa con diversi innesti. Tra i nuovi arrivi figurano Nunziante, Seculin, Cagnano, Mena Martinez, Illanes, Oliveri, Sala e Cerri, mentre in uscita si segnalano Venturi, Gigli, Damiani e Guccione, diretti rispettivamente verso Ravenna, Sambenedettese, Grosseto e Pescara. Tuttosport

Ascoli – I bianconeri, neopromossi in Serie B, hanno ufficializzato l'arrivo del difensore argentino Federico Agustín Gattoni, acquistato a titolo definitivo dal Siviglia e legato al club fino al 2027 con opzione. In uscita, invece, Ferdinando Del Sole è stato ceduto al Foggia. Corriere dello Sport

Avellino – Il club irpino ha rinforzato la rosa con Martinelli, Moruzzi, Di Maggio, Faticanti, Della Rocca, Fila e Venturi. Sul fronte delle uscite, diversi giocatori hanno già lasciato la squadra, mentre per il reparto esterni resta da monitorare la situazione di Fabio Depaoli, sul quale, secondo La Gazzetta dello Sport, si sono mossi i biancoverdi.

Benevento – Tra i principali movimenti del club campano figurano gli arrivi di Beruatto dal Pisa, Dalle Mura dalla Juve Stabia, Sernicola dalla Cremonese e Verdi dal Südtirol. In attacco è arrivato anche Okereke, svincolato. Diverse le partenze, tra cui Perlingieri e Starita. Tuttosport

Carrarese – La squadra di Gabriele Cioffi ha aggiunto alla rosa diversi elementi, tra cui Cham, Romani, Pinelli, Cissé e Marconi. Tra le operazioni più recenti, Tuttosport segnala l'acquisto del giovane difensore David Vujevic, arrivato dallo Zurigo per circa 1,5 milioni di euro.

Catanzaro – Il club calabrese ha accelerato sul mercato. Dopo l'arrivo di Nicola Mosti, è stato ufficializzato anche Mehdi Dorval, proveniente dal Bari e legato al club per tre stagioni. Il Catanzaro lavora inoltre per Samuel Giovane, rientrato all'Atalanta U23 dopo il prestito al Palermo, mentre Filippo Pittarello è vicino al trasferimento al Pisa. Per sostituirlo, secondo il Corriere dello Sport, è favorito Emanuele Pecorino. Sempre il quotidiano segnala l'imminente arrivo in prestito di Wisdom Acquah dal Torino. Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport

Cesena – Il club romagnolo è vicino all'arrivo di Luca D'Andrea, esterno offensivo del Sassuolo che dovrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto. Tuttosport riferisce inoltre dell'interesse per il difensore serbo Mihajlo Ilic, reduce dall'esperienza all'Anderlecht, e per Davide Merola del Pescara. In precedenza sono arrivati, tra gli altri, Debenedetti, Fiori, Natta, Pagano e Caprini. Tuttosport

Cremonese – Tra gli ultimi movimenti della squadra lombarda spicca l'acquisto di Salvatore Elia dall'Empoli. Il mercato ha portato anche Festa, Berti, Gerli, Pontisso e Vogliacco, mentre numerosi giocatori hanno lasciato il club. Tuttosport conferma inoltre l'operazione Elia, destinato a rinforzare la formazione grigiorossa.

Empoli – Gli azzurri hanno ufficializzato Cristian Cauz, difensore svincolato dopo l'esperienza al Modena. La società sta inoltre completando una rosa profondamente rinnovata, con Deli e Distefano tra gli altri innesti. In uscita, invece, Salvatore Elia ha fatto il percorso inverso, trasferendosi alla Cremonese. La Gazzetta dello Sport e Tuttosport

Hellas Verona – Il club veneto ha chiuso per Le Borgne, proveniente dal Como e nell'ultima stagione all'Avellino. Secondo La Gazzetta dello Sport, sono stati intensificati anche i contatti per il ritorno di Pawel Dawidowicz, svincolato dopo l'esperienza al Raków. Sul tavolo anche la situazione di Lella del Venezia, che potrebbe rientrare nell'operazione legata a Montipò. La Gazzetta dello Sport e Tuttosport

Juve Stabia – Le Vespe hanno ufficializzato Federico Artioli, acquistato dal Mantova dopo l'esperienza al Bari. Il club campano è inoltre in pole per Nermin Karic, centrocampista svedese-bosniaco seguito anche dal Catanzaro. In difesa è arrivato Davide Bettella dal Pescara, mentre il Pisa è sempre più vicino a Omar Correia, uno dei pezzi pregiati della rosa gialloblù. Tuttosport e La Gazzetta dello Sport

Mantova – La società virgiliana ha effettuato numerosi movimenti, con gli arrivi di Gemello, Tornasevic, Ignacchiti, Ilie, Keita, Chinetti, Gliozzi, Spinaccè e altri giovani. Tra le cessioni più importanti figurano Fiori, passato al Cesena, e Artioli, trasferitosi alla Juve Stabia. Tuttosport

Modena – I gialloblù hanno puntato su diversi elementi per rinforzare la squadra di Daniele Galloppa, tra cui Azzi, Bianco, Brugmad, Olzer, Bacchin, Montevago e Stênio. In uscita c'è Gerli, trasferitosi alla Cremonese, mentre La Gazzetta dello Sport segnala l'interesse del Modena per il difensore della Cremonese Francesco Folino. Tuttosport e La Gazzetta dello Sport

Padova – Il club biancoscudato ha costruito una rosa con numerosi innesti nel reparto arretrato, tra cui Bordoni, Carissoni, Cocchi, Dellavalle e Lovato. A centrocampo sono arrivati Pompetti e Zuelli, mentre in avanti il colpo è rappresentato da Zanimacchia, proveniente dalla Cremonese. Tuttosport segnala inoltre l'interesse per Fabio Rispoli, in prestito dal Como e conteso anche da Catanzaro e Südtirol.

Palermo – I rosanero hanno già completato diverse operazioni importanti. Tra gli acquisti figurano Fortin, Barba, Bozzolan, Cassandro, Estevez, Hernani, Strefezza e Vavassori. Il mercato in uscita ha invece portato alle partenze, tra gli altri, di Desplanches, Bereszynski, Lund, Nicolaou, Vasic, Appuah e Corona. Il club continua a lavorare per completare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Tuttosport

Pisa – È uno dei club più attivi in questi ultimi giorni. I nerazzurri sono vicinissimi a Omar Correia della Juve Stabia e hanno già trovato l'accordo con Filippo Pittarello del Catanzaro, per il quale si stanno limando gli ultimi dettagli: sul tavolo una proposta da 2 milioni di euro più bonus. Il grande sogno resta Andrea Petagna del Monza, operazione complicata dall'ingaggio del centravanti, superiore ai 2,5 milioni di euro annui. Per convincere il Monza potrebbe essere inserito Idrissa Tourè. Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport

Sampdoria – È probabilmente la squadra che ha scelto la strategia di mercato più internazionale. La società blucerchiata ha puntato su giocatori con esperienza nei principali campionati europei e nelle coppe. Gli ultimi colpi sono Bjorn Meijer, Yari Verschaeren e il portiere Peter Vindahl, ai quali si aggiungono Gartenmann, Viti, Ravanelli, Lauritsen, Sinani e Lorenzo Insigne. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nuovi acquisti stranieri vantano complessivamente 108 presenze nelle fasi principali delle coppe europee. Resta inoltre caldo il fronte Pieri, che potrebbe tornare a Genova dal Sassuolo. La Gazzetta dello Sport e Tuttosport

Südtirol – Il club altoatesino ha riportato in rosa Andrea Giorgini, difensore che torna dal prestito alla Juve Stabia per circa 1,2 milioni di euro, come riferito da La Gazzetta dello Sport. Tra gli altri arrivi figurano Plizzari, Stabile, Stivanello, Varnier, Veroli, Vasic, Burnete e Bjarkason. Il Südtirol continua inoltre a monitorare il mercato per completare la squadra. La Gazzetta dello Sport e Tuttosport

Virtus Entella – La formazione ligure ha inserito in rosa Motolese, Corona e Forte. L'operazione più vicina alla conclusione è però quella relativa a Paolo Ghiglione: il terzino destro, di proprietà della Salernitana e reduce dall'esperienza al Padova, è molto vicino all'Entella. Tuttosport segnala per lui anche un importante passato in Serie A, con 85 presenze.

Vicenza – Il club veneto ha rinforzato la rosa con Brighenti, proveniente dal Catanzaro, Marchizza dal Frosinone, Pietrelli dalla Juventus, Valoti dallo Spezia e Tsadjout dalla Cremonese. Tra le uscite spicca Moncini, ceduto al Bari. Tuttosport

Il quadro che emerge è quello di una Serie B ancora molto attiva sul mercato, con diverse squadre che hanno già modificato profondamente le proprie rose e altre che dovranno sfruttare gli ultimi giorni per completare gli organici. Pisa, Catanzaro, Sampdoria, Palermo e Verona, tra le altre, restano particolarmente attente alle opportunità finali, mentre le prossime settimane diranno quali delle strategie adottate avranno prodotto i risultati migliori.