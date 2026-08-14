L’ex direttore sportivo del Palermo, Fabio Lupo, ha analizzato ai microfoni di TuttoMercatoWeb il rush finale del calciomercato, soffermandosi sulle principali squadre di Serie A e sul mercato delle formazioni di Serie B. Tra i club promossi a pieni voti c’è anche il Palermo, protagonista secondo Lupo di un mercato «straordinario».

Come vede il rush finale di mercato?

«Vedo il rush finale di mercato interessante perché tutti devono ancora fare qualcosa per completare gli organici ed essere all’altezza della situazione».

La Juve cerca ancora un portiere.

«Questo del portiere è un aspetto importante da sistemare. Il Milan invece deve completare l’organico e anche il mercato dell’Inter non è concluso».

Ha fatto un buon mercato anche la Roma?

«Ha fatto un ottimo mercato ma penso che ancora qualcosa possa fare. Trovo che varie squadre siano da completare sia in testa che in coda».

Brilla il mercato della Fiorentina.

«È stata indiscutibilmente quella che ha fatto un grande mercato, intelligente. Mi è piaciuto l’acquisto di Mastantuono come quello di Atta, che è un calciatore che può fare un ulteriore step: da lui mi aspetto molto».

E in Serie B?

«Il Palermo ha fatto un mercato straordinario, di grandissimo impatto. Forse ancora qualcosina in mezzo al campo per le rotazioni potrebbe fare. Si sono mosse bene anche Modena e Pisa, come la Cremonese, dove l’identità dei calciatori è abbastanza identificabile con Giampaolo. E pure il Catanzaro ha fatto un buon lavoro, come il Südtirol».