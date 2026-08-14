Il Palermo è rientrato in città dopo la tournée australiana e ha già ritrovato il calore dei propri tifosi. La squadra di Filippo Inzaghi è infatti tornata al lavoro in vista del primo impegno ufficiale della stagione, quello di lunedì sera contro il Lecce, valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. L’attesa al Barbera è già altissima, con la prevendita che si avvicina a quota 30 mila spettatori. Un entusiasmo che accompagna una rosa profondamente rinnovata e costruita con l'obiettivo di essere protagonista in Serie B.

Palermo, mercato in uscita: Diakité verso il Belgio

Sul fronte del mercato, una delle operazioni più vicine alla conclusione riguarda. Il difensore, ormai, è prossimo al trasferimento allo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe già concordato le visite mediche con il club belga.

L'operazione dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore dello Zulte Waregem. Si avvicina dunque la separazione tra Diakité e il Palermo, dopo che il difensore era stato progressivamente escluso dai piani della nuova stagione.

Brunori, futuro ancora da decidere

Resta invece da definire il futuro di. L'ex capitano rosanero è ancora legato alda un contratto valido fino al, ma non rientra nei piani tecnici della prima squadra.

Come riferito dal Corriere dello Sport, Brunori sta cercando di individuare la soluzione migliore per il proprio futuro e vorrebbe rimanere in Serie B, in attesa di un'offerta ritenuta importante. L'attaccante ha realizzato 76 gol in quattro stagioni e mezzo con il Palermo e rappresenta quindi uno dei principali nomi da sistemare in uscita per la società rosanero.

Una rosa costruita per cambiare spesso

Per quanto riguarda il campo,avrà a disposizione una rosa particolarmente ampia e con numerose alternative. Il tecnico, secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, potrebbe non affidarsi a una formazione titolare completamente fissa, ma puntare su una squadra, capace di cambiare in base all'avversario e alle situazioni delle singole partite.

Alcuni giocatori sembrano però rappresentare dei punti fermi. Tra questi vengono indicati Joronen in porta, Bani al centro della difesa quando sarà disponibile, Ranocchia in mezzo al campo, Strefezza sulla fascia e Pohjanpalo nel reparto offensivo.

La grande abbondanza della rosa potrebbe diventare quindi una delle armi principali del Palermo, soprattutto considerando la possibilità di sfruttare i cinque cambi durante le partite.

Strefezza e i nuovi acquisti: qualità ed esperienza

Il mercato estivo ha portato diversi elementi di esperienza e qualità. Tra gli acquisti più importanti figura, arrivato dall', che secondo il Corriere dello Sport rappresenta uno dei punti fermi del nuovo Palermo.

Il club ha inoltre rinforzato la rosa con Fortin, Barba, Bozzolan, Cassandro, Estevez, Hernani e Vavassori, oltre allo stesso Strefezza. Una campagna acquisti che ha modificato profondamente l'organico a disposizione di Inzaghi e che permette al tecnico di avere numerose soluzioni tattiche.

Il lavoro della società, tuttavia, non può ancora considerarsi completamente concluso. Le prossime settimane saranno importanti soprattutto per definire le situazioni dei giocatori destinati a lasciare il club e per valutare eventuali ulteriori opportunità in entrata.

Palermo, cresce l'attesa per il Lecce

Intanto, però, l'attenzione è tutta rivolta alla Coppa Italia. Ilè tornato al lavoro aldopo il viaggio in Australia e dovrà rapidamente riadattarsi al fuso orario e ai ritmi italiani.

La sfida contro il Lecce rappresenterà il primo vero banco di prova per la squadra di Inzaghi. La prevendita, come riportato da Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, procede a ritmo sostenuto: si va verso i 30 mila spettatori, con la possibilità concreta di un Barbera tutto esaurito.

Un primo appuntamento ufficiale che permetterà di capire qualcosa in più sul nuovo Palermo, mentre sullo sfondo resta un mercato ancora aperto e con diverse situazioni da definire.