Ilsi avvicina all’esordio ufficiale della stagione contro il, in programma lunedì al Renzo Barbera per il primo turno di Coppa Italia. Filippodeve ancora sciogliere alcuni dubbi sull’undici titolare, ma parallelamente la società continua a lavorare sul mercato. Dopo una campagna acquisti importante, adesso la priorità sembra essere quella di, con diversi giocatori fuori dal progetto tecnico da sistemare.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Osti è concentrato soprattutto sulle cessioni. In attesa dell’ufficializzazione del trasferimento di Salim Diakité allo Zulte Waregem, restano aperte le situazioni di Matteo Brunori, Blin e Buttaro, tutti considerati fuori dal progetto tecnico rosanero.

La situazione più delicata riguarda proprio Brunori. L’attaccante continua ad avere estimatori, ma al momento non è stato trovato l’incastro giusto per arrivare a un accordo che possa soddisfare sia il Palermo sia il calciatore. Il mercato dell’ex capitano rosanero, dunque, resta ancora da definire.

Come sottolineato dal Giornale di Sicilia, il Palermo potrebbe comunque valutare anche eventuali offerte per giocatori attualmente considerati parte della rosa. In questo scenario potrebbero rientrare Le Douaron e Gyasi, le cui posizioni potrebbero diventare importanti anche in relazione alle scelte future per il reparto offensivo.

Sul fronte delle uscite, invece, Tuttosport conferma la definizione della cessione di Salim Diakité allo Zulte Waregem, club della massima serie belga. Un'operazione che permetterà al Palermo di alleggerire ulteriormente la rosa e liberare spazio in vista delle prossime settimane di mercato.

Per quanto riguarda gli ingressi, al momento il club rosanero non sembra avere fretta. La rosa è stata profondamente rinnovata con gli arrivi di Fortin, Barba, Bozzolan, Cassandro, Estevez, Hernani, Strefezza e Vavassori, oltre agli altri movimenti già completati. La priorità, come evidenziato dal Giornale di Sicilia, è dunque chiudere alcune situazioni in uscita prima di pensare a nuovi ingressi.

Intanto, però, il primo vero test della nuova squadra è ormai alle porte. Contro il Lecce, Corriere dello Sport sottolinea come siano attesi oltre 30.000 spettatori al Barbera, con Curva Nord e Tribuna già esaurite. La sfida servirà anche per capire concretamente gli effetti del nuovo progetto tattico di Inzaghi, che ha deciso di abbandonare la difesa a tre per puntare sul 4-2-3-1, con maggiore qualità e imprevedibilità sulla trequarti.

Proprio in questo reparto ci sarà grande concorrenza. Palumbo sembra destinato a partire dall’inizio, mentre Johnsen, Vavassori, Gyasi, Hernani e il nuovo arrivato Strefezza si giocano gli altri posti. Quest’ultimo, però, secondo il Corriere dello Sport, difficilmente sarà titolare contro la sua ex squadra: non avendo svolto la preparazione insieme ai compagni, dovrà essere inserito gradualmente.

Il mercato, quindi, non è ancora terminato, ma la sensazione è che per il Palermo la prossima fase sarà soprattutto quella delle cessioni. Brunori, Blin e Buttaro restano le principali situazioni da monitorare, mentre eventuali offerte per altri elementi potrebbero modificare ulteriormente gli equilibri della rosa. Solo dopo aver sistemato queste posizioni, il club potrà valutare se intervenire ancora in entrata.