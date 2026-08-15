I numeri di maglia ufficiali per la prossima stagione.
VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32
A due giorni dalla prima gara ufficiale - contro il Lecce in Coppa Italia - il Palermo ha annunciato, tramite un post su Instagram, i numeri per la stagione 26/27.
I NUMERI
- 3 – Augello
- 5 – Palumbo
- 6 – Gomes
- 7 – Strefezza
- 8 – Segre
- 9 – Vavassori
- 10 – Ranocchia
- 11 – Gyasi
- 12 – Nespola
- 13 – Bani
- 14 – Fortin
- 17 – Johnsen
- 20 – Pohjanpalo
- 21 – Le Douaron
- 23 – Hernani
- 24 – Estévez
- 27 – Pierozzi
- 29 – Peda
- 32 – Ceccaroni
- 33 – Bozzolan
- 66 – Joronen
- 84 – Cassandro
- 93 – Barba
- 96 – Magnani
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