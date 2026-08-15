I numeri di maglia ufficiali per la prossima stagione.

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VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32

A due giorni dalla prima gara ufficiale - contro il Lecce in Coppa Italia - il Palermo ha annunciato, tramite un post su Instagram, i numeri per la stagione 26/27.

I NUMERI

  • 3 – Augello
  • 5 – Palumbo
  • 6 – Gomes
  • 7 – Strefezza
  • 8 – Segre
  • 9 – Vavassori
  • 10 – Ranocchia
  • 11 – Gyasi
  • 12 – Nespola
  • 13 – Bani
  • 14 – Fortin
  • 17 – Johnsen
  • 20 – Pohjanpalo
  • 21 – Le Douaron
  • 23 – Hernani
  • 24 – Estévez
  • 27 – Pierozzi
  • 29 – Peda
  • 32 – Ceccaroni
  • 33 – Bozzolan
  • 66 – Joronen
  • 84 – Cassandro
  • 93 – Barba
  • 96 – Magnani
Juventus FC v Palermo FC - Pre-Season Friendly

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