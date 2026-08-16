L’ex calciatore e allenatore Alessandro Calori, con esperienze sulle panchine di Brescia, Trapani e Lazio Primavera, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com del mercato delle principali squadre di Serie A e della prossima Serie B. Tra i temi affrontati anche Vicario, Frattesi, Atta e la corsa alla promozione, con Palermo e le retrocesse indicate un gradino sopra le altre.

Portiere per la Juve?

«I bianconeri sono abituati ad avere portieri forti. Forse Vicario è quello che mi entusiasma di più. Ma anche Suzuki non è male».

Brilla il mercato della Fiorentina.

«La Fiorentina ha fatto un mercato interessante. Le altre hanno aggiunto fin qui poco. E quella che ha più certezze è l’Inter, che comunque si è rinforzata».

La Lazio ha preso Frattesi.

«Ha bisogno di giocare e la Lazio è la possibilità giusta per tornare in auge in ottica Nazionale. Con l’Inter ha giocato poco. Alla Lazio può fare bene: è un rinforzo interessante».

Come vede Atta alla Fiorentina?

«Se riesce ad esplodere e tirare fuori tutto ciò che ha, è uno da top club. Deve trovare la continuità. Sono curioso di vederlo crescere ancora di più, ha margini».

E la Serie B?

«Vedo le retrocesse e il Palermo un gradino sopra le altre. Però la B rivela sempre delle sorprese».