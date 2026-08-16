Le parole del tecnico.
L’ex calciatore e allenatore Alessandro Calori, con esperienze sulle panchine di Brescia, Trapani e Lazio Primavera, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com del mercato delle principali squadre di Serie A e della prossima Serie B. Tra i temi affrontati anche Vicario, Frattesi, Atta e la corsa alla promozione, con Palermo e le retrocesse indicate un gradino sopra le altre.
Portiere per la Juve?
«I bianconeri sono abituati ad avere portieri forti. Forse Vicario è quello che mi entusiasma di più. Ma anche Suzuki non è male».
Brilla il mercato della Fiorentina.
«La Fiorentina ha fatto un mercato interessante. Le altre hanno aggiunto fin qui poco. E quella che ha più certezze è l’Inter, che comunque si è rinforzata».
La Lazio ha preso Frattesi.
«Ha bisogno di giocare e la Lazio è la possibilità giusta per tornare in auge in ottica Nazionale. Con l’Inter ha giocato poco. Alla Lazio può fare bene: è un rinforzo interessante».
Come vede Atta alla Fiorentina?
«Se riesce ad esplodere e tirare fuori tutto ciò che ha, è uno da top club. Deve trovare la continuità. Sono curioso di vederlo crescere ancora di più, ha margini».
E la Serie B?
«Vedo le retrocesse e il Palermo un gradino sopra le altre. Però la B rivela sempre delle sorprese».
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