Tragedia in Turchia: morto in un incidente stradale il difensore 27enne Ahmet Calik

Il difensore del Konyaspor, è morto in un incidente stradale all'età di 27 anni

Tragedia nel calcio turco. E' di poche ore fa, infatti, la notizia della prematura scomparsa di Ahmet Calik . Il difensore 27enne del Konyaspor è morto in un incidente stradale mentre era alla guida della sua automobile. A nulla sono serviti i soccorsi, i sanitari - giunti sul posto - che non hanno potuto fare altro che accertare la sua morte . Secondo le prime ricostruzioni il giocatore avrebbe perso il controllo della sua vettura sulla strada tra Ankara e Nigde.

"Siamo profondamente addolorati per la perdita di Ahmet Çalik, che ha conquistato l'affetto dei nostri tifosi e della nostra città sin dal primo giorno in cui è arrivato. Le nostre condoglianze a tutti, in particolare alla famiglia del nostro calciatore", scrive il Konyaspor in un comunicato ufficiale.