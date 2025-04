Trionfo Atletic Club Palermo: conquistata la Serie D

La società palermitana ha conquistato la promozione in Serie D dopo aver dominato il campionato di Eccellenza

⚽️ 7 aprile - 15:30

L'Athletic Club Palermo, società fondata nel 2012, si è trasformata in una vera e propria favola grazie a una straordinaria cavalcata iniziata nel 2016 in Seconda Categoria, culminata con 4 promozioni in appena 8 stagioni. Nella giornata di ieri, grazie alla vittoria sull’Accademia Trapani, i ragazzi guidati da Filippo Raciti hanno conquistato la promozione aritmetica nel massimo campionato dilettantistico.

Questo trionfo ha permesso di riscrivere la storia del calcio palermitano: una squadra del capoluogo siciliano, infatti, non vinceva il campionato di Eccellenza dalla stagione 2002/2003, quando fu la Fincantieri Palermo a centrare l’impresa.

La squadra allenata da Filippo Raciti ha dominato il campionato sin dalla prima giornata, collezionando 23 vittorie e subendo una sola sconfitta.

I protagonisti della cavalcata tra cui: Gaetano Conte (presidente), Giampiero Clemente (direttore sportivo) e Filippo Raciti (allenatore) hanno rilasciato alcune dichiarazioni.

GAETANO CONTE:

“Questo traguardo lo sognavo dal 2016, anno in cui sono diventato presidente di questa società. Dalla Terza Categoria alla Serie D in meno di dieci anni, una crescita esponenziale frutto di tanto lavoro e dedizione da parte di chi è stato vicino alla società: dai miei soci agli sponsor, passando per tutte le donne e gli uomini che collaborano con l’Athletic Club Palermo. La scorsa estate abbiamo allestito, insieme al direttore sportivo Clemente, una rosa fatta di grandi calciatori e uomini di spessore, allenati sapientemente da mister Raciti e dal suo staff. Siamo stati in testa alla classifica dall’inizio alla fine, adesso è il momento di goderci questo splendido risultato, consapevoli che dobbiamo già pensare al futuro per preparare al meglio il debutto in Serie D. Riportare una squadra palermitana nella massima serie dilettantistica dopo 23 anni è una gioia che porterò con me per tutta la vita”.

GIAMPIERO CLEMENTE:

“Aver riportato una squadra palermitana in Serie D dopo 23 anni è un traguardo storico, di cui vado fiero e orgoglioso. Abbiamo costruito un gruppo unito, fatto di veri uomini prima ancora che di grandi calciatori. La promozione è il giusto premio per il lavoro svolto da tutti, dal primo all’ultimo, che hanno mostrato impegno e dedizione sin dal primo giorno di ritiro, lo scorso luglio. Tutto questo è stato possibile grazie a una società che ha sempre creduto in noi e ci ha dato fiducia”

FILIPPO RACITI:

“Sono orgoglioso di questi ragazzi che hanno affrontato ogni sfida con spirito di sacrificio e mentalità vincente. Siamo stati primi dall’inizio alla fine, la squadra ha dato tutto e ha meritato questo successo. Devo ringraziare tutti i ragazzi, ma anche lo staff tecnico che mi ha accompagnato in questo bellissimo viaggio. Ancora, però, non è finita perché vogliamo chiudere la stagione in bellezza, conquistando anche la Supercoppa Siciliana”.