Ceferin garantisce: “Nessuna Superlega nei prossimi dieci anni”

Le parole del numero uno della UEFA, Alexander Ceferin: "Di sicuro nei prossimi dieci anni non ci potrà essere alcuna Superlega"

Sul rapporto con Real Madrid, Juventus e Barcellona: "Non li ho più sentiti, ma non ho problemi con i tre club, che hanno grande tradizione e che rispetto. Se dovessero chiedere un incontro, mi siederei a parlare con loro, per il bene del calcio. Però continuo a ricevere cause giudiziarie senza senso. La Corte di giustizia europea non si è ancora pronunciata, tutti i governi dell’Ue ci sostengono e così la Commissione europea, il Parlamento europeo, il governo britannico. Non posso dire che cosa succederà tra venti, trenta o quarant’anni, ma di sicuro nei prossimi dieci anni non ci potrà essere alcuna Superlega, perché nessuno la vuole tranne chi pensa che il calcio sia solo questione di soldi".