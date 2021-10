Plusvalenze sospette: aperte un’indagine ufficiale dalla Procura FIGC

La Procura FIGC ha aperto ufficialmente un’indagine riguardo le plusvalenze e gli scambi sospetti che hanno interessato vari club

Dopo la notizia diffusa da "Repubblica" nella giornata di ieri, la Procura FIGC ha deciso di aprire ufficialmente un'indagine nella serata di ieri su una serie di plusvalenze sospette relative agli ultimi due anni che avrebbero inciso molto sui conti di diverse società di serie A. Un atto dovuto - si legge nell'edizione odierna di "Repubblica" -, non avviato prima, nonostante avesse in mano le carte dal 19 ottobre.

La Procura, adesso, accertare la regolarità dei bilanci dei club coinvolti su cui hanno avuto effetto quei 62 trasferimenti: moltissimi di quegli affari chiusi a saldo zero, in cui non si verificava effettivo passaggio di denaro. La Procura Federale avrà 60 giorni per chiudere l'attività istruttoria e non è escluso che possa allargare lo sguardo, mettendo nel proprio mirino altre operazioni di mercato.