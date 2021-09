Disservizi DAZN, la Lega Calcio: “Garantire qualità come previsto dal bando”

Dal Pino convocherà una nuova assemblea entro una decina di giorni per coinvolgere le società nel dibattito

I problemi tecnici di Dazn continuano a preoccupare la Lega Serie A. Nella giornata di ieri l'amministratore delegato Luigi De Siervo ha incontrato i vertici della tv in streaming, facendo ancora una volta presente la necessità di rispettare la qualità della trasmissione delle immagini dei match dopo i disservizi riscontrati dagli utenti nelle scorse settimane. Intanto, il presidente Paolo Dal Pino, entro una decina di giorni convocherà un'assemblea per coinvolgere tutte le società nel dibattito.

Dal canto loro anche gli sponsor dei club hanno iniziato a lamentarsi per la ridotta visibilità. Una situazione in virtù della quale, anche la Lega ha inviato una lettera dai toni molto duri per richiamare Dazn a offrire un servizio di qualità e nell'interesse dei consumatori così come previsto dal bando.