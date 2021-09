Palermo Women, Licciardi: “Buona gara, ma qualità del Bari hanno fatto la differenza”

Le dichiarazioni dell'allenatrice del Palermo femminile dopo la sconfitta maturata nell'esordio in Serie B contro le Pink Bari

“Se facciamo un ragionamento ai punti dico che le occasioni create dal Bari sono superiori rispetto alle nostre, anche se non abbiamo mai avuto la sensazione di essere da loro sovrastate. Il vantaggio raggiunto alla fine del primo tempo poteva in qualche modo condizionarci, ma nel secondo tempo siamo scese in campo giocando come sappiamo fare”.