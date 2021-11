Stop ad abbonamenti multiuso: il Codacons denuncia DAZN

Il Codacons ha presentato un esposto all’Autorità per le comunicazioni e a quella per la concorrenza

Non si spengono i riflettori sulla notizia lanciata in mattinata da Il Sole 24 Ore in merito alla presunta decisione di DAZN di bloccare il doppio device per la visione delle partite con un unico abbonamento. Un'indiscrezione che ha sollevato i primi malumori tra gli utenti, già alle prese nei mesi passati con diversi disservizi riscontrati nella piattaforma. Al malcontento degli abbonati si è aggiunto anche il Codacons, che tramite una nota ha annunciato di avere presentato un esposto all’Autorità per le comunicazioni e a quella per la concorrenza.