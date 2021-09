Enrico Varriale indagato per stalking. L’ex compagna: “Insultata e picchiata”

Il giornalista della Rai è indagato per stalking dopo le accuse della ex compagna: l'opinionista non potrà avvicinarsi a meno di 300 metri

⚽️

Enrico Varriale indagato per stalking nei confronti della sua ex compagna dalla procura di Roma.

L'opinionista non potrà avvicinarsi a meno di 300 metri dalla ex compagna. Lo ha deciso il gip Monica Ciancio, che ha imposto all'ex vice direttore di Rai Sport il "divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa" e di "non comunicare con lei neppure per interposta persona".

Il divieto di avvicinamento prevede inoltre anche di "allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito, riponendosi a 300 metri di distanza". Il tutto per tutelare la parte offesa da quelle "condotte poste in essere dal Varriale" che "danno conto di una personalità aggressiva e prevaricatoria, evidentemente incapace di autocontrollo", scrive il giudice.

"Durante un alterco per motivi di gelosia la sbatteva violentemente al muro scuotendole e percuotendole le braccia, sferrandole dei calci, mentre la persona offesa cercava di rientrare in possesso del cellulare che le aveva sottratto, le afferrava il collo con una mano cagionandole lesioni". Episodi che hanno spinto la donna a interrompere la relazione e andare in ospedale.

"Non ho mai stalkerizzato nessuno e chi afferma questo ne risponderà in tutte le sedi - replica il giornalista al "Corriere della Sera - . È una dolorosa vicenda personale che avrei preferito rimanesse tale. Purtroppo però mi sono state rivolte, e rese pubbliche, accuse del tutto false. Sono sicuro che riuscirò a dimostrare la loro infondatezza facilmente e in tempi brevi".