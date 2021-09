DAZN, ancora disservizi: Codacons presenta esposto in Procura per possibile truffa

L'associazione a tutela dei consumatori presenta un esposto in Procura per possibile truffa e inadempimento di pubblica fornitura

Continua a tenere banco la questione relativa ai disservizi riscontrati nei giorni scorsi sulla piattaforma DAZN. Migliaia di abbonati alla piattaforma streaming, che in primavera si è aggiudicata i diritti tv della Serie A per il prossimo triennio, ha riscontrato infatti vari problemi nella visione delle sfide Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli. Un fatto grave a cui è immediatamente seguita la reazione dell'associazione a tutela dei consumatori Codacons che, tramite una nota, ha annunciato di avere presentato un esposto in Procura per possibile truffa e inadempimento di pubblica fornitura.