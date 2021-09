Kjaer: “Malore Eriksen? Impossibile dimenticare, ciò che è accaduto fa parte di noi”

Le parole del capitano della Danimarca su quanto accaduto ad Euro 2020 al compagno di squadra Christian Eriksen

"Impossibile dimenticare. C'è un giorno, forse due, in cui non ci penso. Ma non di più, ormai quello che è accaduto è diventato parte di noi. Quando c'è stata la partita contro la Scozia per le qualificazioni ai Mondiali, siamo entrati al Parkenstadion in circostanze normali, ma poi sono riaffiorati i brutti ricordi" .

"Ho dovuto procedere passo dopo passo. Prima durante il riscaldamento, poi durante l'esecuzione, poi con l'inno. Tutto è stato molto forte e mi ha scioccato un po'. Ma quando abbiamo iniziato a giocare, la sensazione era simile a quella che abbiamo visto contro Belgio e Russia agli Europei: in questo stadio ti sentirai al sicuro e protetto come in nessun'altra parte del mondo. Tornare a giocare insieme? L'ho detto centinaia di volte e lo dirò altre centinaia di volte: l'unica cosa che conta è che Christian stia bene. Tutto il resto non è importante per me".