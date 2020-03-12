Satira, la prima pagina de LOR'A del 14/03/2020 Mediagol52 Mediagol52 14 marzo 2020 - 16:15 14 marzo

L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. Sono passati sei giorni da quanto il Governo italiano ha emanato un nuovo decreto per cercare di limitare la diffusione del Coronavirus e…