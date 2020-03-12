Mediagol

Satira

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Satira, la prima pagina de LOR'A del 05/04/2020

Mediagol52

L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. E' trascorso quasi un mese dall'inizio dell'auto isolamento iniziato con il nuovo decreto emanato dal Governo, attraverso il quale si sta…

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Satira, la prima pagina de LOR'A del 31/03/2020

Mediagol52

L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. E' ormai passato quasi un mese dall'inizio del periodo di quarantena volto a ridurre la diffusione del Coronavirus in Italia, e si stanno…

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Satira, la prima pagina de LOR'A del 29/03/2020

Mediagol52

L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. Continua il periodo di auto-isolamento dei cittadini italiani, che con il nuovo decreto emanato dal Governo stanno rispettando le regole…

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Satira, la prima pagina de LOR'A del 28/03/2020

Mediagol52

L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. Con il nuovo decreto voluto dal governo italiano per contenere il coronavirus, sui social si è diffuso l'hashtag #restaacasa, che invita tutti i…

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Satira, la prima pagina de LOR'A del 27/03/2020

Mediagol52

L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. Con il nuovo decreto voluto dal governo italiano per contenere il coronavirus, sui social si è diffuso l'hashtag #restaacasa, che invita tutti i…

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Satira, la prima pagina de LOR'A del 26/03/2020

Mediagol52

L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. Continua ormai da più di due settimane il periodo di auto-isolamento dei cittadini italiani, che con il nuovo decreto emanato dal Governo stanno…

lora

Satira, la prima pagina de LOR'A del 24/03/2020

Mediagol52

La prima pagina de LOR'A - Quotidiano irriverente. Sono passate due settimane dall'emanazione del nuovo decreto voluto dal governo italiano per contenere il Coronavirus, e sui social continua a…

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Satira, la prima pagina de LOR'A del 22/03/2020

Mediagol52

L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. Con il nuovo decreto voluto dal governo italiano per contenere il coronavirus, sui social si è diffuso l'hashtag #restaacasa, che invita tutti i…

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Satira, la prima pagina de LOR'A del 21/03/2020

Mediagol52

L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. L'Italia "festeggia" una settimana dall'inizio dell'auto isolamento iniziato con il nuovo decreto emanato dal Governo, attraverso il quale si…

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Satira, la prima pagina de LOR'A del 20/03/2020

Mediagol52

L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. Continua il periodo di auto-isolamento dei cittadini italiani, che con il nuovo decreto emanato dal Governo stanno rispettando le regole…

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Satira, la prima pagina de LOR'A del 19/03/2020

Mediagol52

L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. Con il nuovo decreto voluto dal governo italiano per contenere il coronavirus, sui social si è diffuso l'hashtag #restaacasa, che invita tutti i…

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Satira, la prima pagina de LOR'A del 18/03/2020

Mediagol52

L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. Con il nuovo decreto voluto dal governo italiano per contenere il coronavirus, sui social si è diffuso l'hashtag #restaacasa, che invita tutti i…

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Satira, la prima pagina de LOR'A del 15/03/2020

Mediagol52

L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. L'Italia "festeggia" una settimana dall'inizio dell'auto isolamento iniziato con il nuovo decreto emanato dal Governo, attraverso il quale si…

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Satira, la prima pagina de LOR'A del 14/03/2020

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L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. Sono passati sei giorni da quanto il Governo italiano ha emanato un nuovo decreto per cercare di limitare la diffusione del Coronavirus e…

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Satira, la prima pagina de LOR'A del 13/03/2020

Mediagol52

L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. Continua il periodo di auto-isolamento dei cittadini italiani, che con il nuovo decreto emanato dal Governo stanno rispettando le regole…

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Satira, la prima pagina de LOR'A del 12/03/2020

Mediagol52

Con il nuovo decreto voluto dal governo italiano per contenere il coronavirus, sui social si è diffuso l'hashtag #restaacasa, che invita tutti i cittadini a rispettare le indicazioni e rimanere nelle…