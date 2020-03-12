Satira
Satira, la prima pagina de LOR'A del 05/04/2020
L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. E' trascorso quasi un mese dall'inizio dell'auto isolamento iniziato con il nuovo decreto emanato dal Governo, attraverso il quale si sta…
Satira, la prima pagina de LOR'A del 31/03/2020
L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. E' ormai passato quasi un mese dall'inizio del periodo di quarantena volto a ridurre la diffusione del Coronavirus in Italia, e si stanno…
Satira, la prima pagina de LOR'A del 29/03/2020
L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. Continua il periodo di auto-isolamento dei cittadini italiani, che con il nuovo decreto emanato dal Governo stanno rispettando le regole…
Satira, la prima pagina de LOR'A del 28/03/2020
L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. Con il nuovo decreto voluto dal governo italiano per contenere il coronavirus, sui social si è diffuso l'hashtag #restaacasa, che invita tutti i…
Satira, la prima pagina de LOR'A del 27/03/2020
L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. Con il nuovo decreto voluto dal governo italiano per contenere il coronavirus, sui social si è diffuso l'hashtag #restaacasa, che invita tutti i…
Satira, la prima pagina de LOR'A del 26/03/2020
L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. Continua ormai da più di due settimane il periodo di auto-isolamento dei cittadini italiani, che con il nuovo decreto emanato dal Governo stanno…
Satira, la prima pagina de LOR'A del 24/03/2020
La prima pagina de LOR'A - Quotidiano irriverente. Sono passate due settimane dall'emanazione del nuovo decreto voluto dal governo italiano per contenere il Coronavirus, e sui social continua a…
Satira, la prima pagina de LOR'A del 22/03/2020
L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. Con il nuovo decreto voluto dal governo italiano per contenere il coronavirus, sui social si è diffuso l'hashtag #restaacasa, che invita tutti i…
Satira, la prima pagina de LOR'A del 21/03/2020
L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. L'Italia "festeggia" una settimana dall'inizio dell'auto isolamento iniziato con il nuovo decreto emanato dal Governo, attraverso il quale si…
Satira, la prima pagina de LOR'A del 20/03/2020
L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. Continua il periodo di auto-isolamento dei cittadini italiani, che con il nuovo decreto emanato dal Governo stanno rispettando le regole…
Satira, la prima pagina de LOR'A del 19/03/2020
L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. Con il nuovo decreto voluto dal governo italiano per contenere il coronavirus, sui social si è diffuso l'hashtag #restaacasa, che invita tutti i…
Satira, la prima pagina de LOR'A del 18/03/2020
L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. Con il nuovo decreto voluto dal governo italiano per contenere il coronavirus, sui social si è diffuso l'hashtag #restaacasa, che invita tutti i…
Satira, la prima pagina de LOR'A del 15/03/2020
L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. L'Italia "festeggia" una settimana dall'inizio dell'auto isolamento iniziato con il nuovo decreto emanato dal Governo, attraverso il quale si…
Satira, la prima pagina de LOR'A del 14/03/2020
L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. Sono passati sei giorni da quanto il Governo italiano ha emanato un nuovo decreto per cercare di limitare la diffusione del Coronavirus e…
Satira, la prima pagina de LOR'A del 13/03/2020
L'edizione odierna de “LOR'A - Quotidiano irriverente”. Continua il periodo di auto-isolamento dei cittadini italiani, che con il nuovo decreto emanato dal Governo stanno rispettando le regole…
Satira, la prima pagina de LOR'A del 12/03/2020
Con il nuovo decreto voluto dal governo italiano per contenere il coronavirus, sui social si è diffuso l'hashtag #restaacasa, che invita tutti i cittadini a rispettare le indicazioni e rimanere nelle…