Satira, la prima pagina de LOR’A del 19/03/2020

L’edizione odierna de “LOR’A – Quotidiano irriverente”.

Con il nuovo decreto voluto dal governo italiano per contenere il coronavirus, sui social si è diffuso l’hashtag #restaacasa, che invita tutti i cittadini a rispettare le indicazioni e rimanere nelle proprie abitazioni per cercare di limitare il più possibile la diffusione del Covid-19. Così tantissimi persona appartenenti al mondo dello spettacolo, della musica e dello sport stanno intrattenendo gli italiani con dirette su Instagram per cercare di alleviare il peso di dover restare tutto il giorno a casa e sensibilizzare gli spettatori al rispetto delle norme dettate dallo Stato.

Un lavoro svolto egregiamente anche dal mondo della commedia e della satira, soprattutto sul mondo del web. Tra le tante pagine Facebook che hanno sposato l’iniziativa c’è anche quella satirica de LOR’A che ogni giorno pubblica la propria, finta, prima pagina incentrata su quanto accade in Sicilia e in particolare a Palermo, prendendo in giro personaggi politici, dello spettacolo e dell’attualità.

Questi i titoli dell’edizione odierna:

– Coronavirus, chiusura del Teatro Massimo interrompe sul più bello il Parsifal: era iniziato il 2 febbraio alle 18

– Palermo, dopo gli elicotteri arrivano i jet. I complottisti: ‘Scie chimiche per sanificare la città’.

– Emergenza a Sala d’Ercole, Aricò: ‘Ma quale Coronavirus, deputati 5 Stelle troppo vicini al mio banco’.

– In attesa del picco, la fiera trasformata in Ospedale, ma ospiterà solo ricoverati tasci.

– Gli esperti: ‘Calzone fritto, wurstel con crauti e gnocchi al pomodoro. Così sconfiggeremo il Covid-19.

– Il divieto di uscire, psicologo spiega: ‘I palermitani lo rispettano per rompere meglio le palla da casa’.

– Vendo Fiat Panda a km quasi zero usata solo dall’autosalone a magazzino dello Zen.

– Crisi abbigliamento: ‘Giglio In’ apre ai mercatini.

– La classifica dei bomber. Francesco Benigno batte Tony Sperandeo nel numero di ‘Minchia!’ dette in un film.

– Serie D, campionato finito. Abbonati Palermo rimborsati con Goleador.