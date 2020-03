Satira, la prima pagina de LOR’A del 20/03/2020

‘edizione odierna de “LOR’A – Quotidiano irriverente”.

Continua il periodo di auto-isolamento dei cittadini italiani, che con il nuovo decreto emanato dal Governo stanno rispettando le regole fondamentali per limitare la diffusione del Coronavirus e cercare di risolvere il prima possibile l’improvvisa emergenza sanitaria in cui è piombata l’Italia nelle ultime settimane. Sui social è dunque partito l’hashtag #restaacasa, con cui i personaggi più noti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport stanno cercando di tenere compagnia e dare sostegno a distanza ai milioni di italiani rimasti nelle proprie abitazioni, che ormai da quasi due settimana stanno cercando di dare il loro contributo resistendo al lungo periodo di auto isolamento.

Un’opera svolta egregiamente anche dalle varie pagine satiriche, che stanno cercando di smorzare la tensione grazie al dono dell’ironia. Tra queste vi è “LOR’A quotidiano irriverente“, che ogni giorno pubblica la propria “prima pagina” incentrata su quanto accade in Sicilia e in particolare a Palermo, prendendo in giro personaggi politici, dello spettacolo e dell’attualità.

Questi i titoli dell’edizione odierna:

– Lo studio tribunale e il Coronavirus. In calo reati, separazioni, controversie, denunce, querele. Giustizia più snella da quando gli avvocati stanno a casa.

– L’equivoco a Paternò. ‘Sto andando a fare una passeggiata spaziale’. Carabinieri non riconoscono Luca Parmitano e lo portano in caserma.

– L’annuncio di Skype: possibili i collegamenti anche a chi non ha librerie alle spalle-

– Biagio Conte, la nuova missione: ‘Porterò il messaggio del Coronavirus per il mondo’. I collaboratori: ‘Quando non mangia non capisce un cazzo’.

– L’ira di Dio. Francesco Benigno prega in diretta Facebook: invasione di locuste alla Guadagna.

– Claudio Fava ci ricasca un’altra volta: fermato dai CC, fa autocertificazione ma sbaglia residenza.

– Le proclamazioni in Quarantena dal Web. La soddisfazione degli studenti: ‘Da laurea in pantofole a futuro in mutande è un attimo’.

– Calcio, esclusivo. Entriamo nelle ville dei giocatori del Palermo.