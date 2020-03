Satira, la prima pagina de LOR’A del 13/03/2020

L’edizione odierna de “LOR’A – Quotidiano irriverente”.

Continua il periodo di auto-isolamento dei cittadini italiani, che con il nuovo decreto emanato dal Governo stanno rispettando le regole fondamentali per limitare la diffusione del Coronavirus e cercare di risolvere il prima possibile l’improvvisa emergenza sanitaria in cui è piombata l’Italia nelle ultime settimane. Sui social è dunque partito l’hashtag #restaacasa, con cui i personaggi più noti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport stanno cercando di tenere compagnia e dare sostegno a distanza ai milioni di italiani rimasti nelle proprie abitazioni.

Un’opera svolta egregiamente anche dalle varie pagine satiriche, che stanno cercando di smorzare la tensione grazie al dono dell’ironia. Tra queste vi è ”LOR’A quotidiano irriverente”, che ogni giorno pubblica la propria “prima pagina” incentrata su quanto accade in Sicilia e in particolare a Palermo, prendendo in giro personaggi politici, dello spettacolo e dell’attualità.

Questi i titoli dell’edizione odierna:

– La rubrica ‘Se ne sono andati’ pronta a diventare inserto di Repubblica Palermo

– I consigli del LOR’A: Come passare il tempo mentre si è chiusi a casa? Sgrovigliare i fili delle cuffie

– AFFITTO cane da portare a pisciare per giustificare uscita

– Vendeva rosticceria di contrabbando, arrestato a Palermo Massaro: ha violato il decreto sul Coronavirus che impone la chiusura dei bar

– Il rammarico dell’agenzia delle entrate: ‘Gli stavamo addosso da mesi, e alla fine è stato tradito da un calzone fritto

– L’accusa al finanziere che lo porta via: ‘Sei solo chiacchiere e distintivo, sei solo chiacchiere e distintivo!’

– Parla il suo legale, Ennio Tinaglia: ‘M****ia, e ora dove le prendo le sigarette?’

– L’appello del marito disperato all’ospedale Garibaldi di Catania: ‘Contagiatemi. Non riesco a stare chiuso in casa con mia moglie’

– Effetto Lckdown, palermitani disorientati: ‘Impossibile trovare un posto in doppia fila, rimaniamo a casa’

– Malattie di Serie D: calciatore Palermo positivo alla SARS